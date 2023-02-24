Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировал на китайские предложения по урегулированию конфликта в Украине.

Комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликованы в социальных сетях МИД.

Захарова заявила, что в России "разделяют соображения Пекина" и "высоко ценят стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта". Также она добавила, что "Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем".

Этими целями заявляются:

прекращение поставок в Украину западных вооружений,

завершение боевых действий,

возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу,

признание "новых территориальных реалий",

"демилитаризация" и "денацификация" Украины,

устранение всех угроз, "исходящих с территории" Украины,

гарантирование прав русскоязычного населения и представителей нацменьшинств, в том числе права говорить и учиться на родном языке.

Главным препятствием для урегулирования конфликта МИД РФ назвал официальный отказ Украины вести переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также требование вывести российские войска с территории Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мы подробно анализировали китайский мирный план.

Также мы рассказывали, как на него отреагировали в разных странах.