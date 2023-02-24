"Разделяем соображения Пекина". В МИД России поддержали мирный план Китая по Украине
Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировал на китайские предложения по урегулированию конфликта в Украине.
Комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликованы в социальных сетях МИД.
Захарова заявила, что в России "разделяют соображения Пекина" и "высоко ценят стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта". Также она добавила, что "Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем".
Этими целями заявляются:
- прекращение поставок в Украину западных вооружений,
- завершение боевых действий,
- возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу,
- признание "новых территориальных реалий",
- "демилитаризация" и "денацификация" Украины,
- устранение всех угроз, "исходящих с территории" Украины,
- гарантирование прав русскоязычного населения и представителей нацменьшинств, в том числе права говорить и учиться на родном языке.
Главным препятствием для урегулирования конфликта МИД РФ назвал официальный отказ Украины вести переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также требование вывести российские войска с территории Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее мы подробно анализировали китайский мирный план.
Также мы рассказывали, как на него отреагировали в разных странах.