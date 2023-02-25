Президент США Джо Байден ответил на несколько вопросов по Украине в интервью телеканалу ABC News.

Приводим его главные заявления:

США пока не будут передавать истребители Украине. "Нет, Зеленскому сейчас не нужны F-16. По мнению наших военных, сейчас нет оснований, при которых бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю. Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще РСЗО Himars. Есть вещи, в которых он нуждается сейчас для успеха этой весной и этим летом с переходом в осень", - сказал Байден. План Китая по мирному урегулированию в Украине "выгоден только России". В то же время у США нет данных о поставках китайских вооружений в Россию. Допустил, что Крым Украина вернёт не сразу: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период". При этом Украина должна сама решать, чем заканчивать конфликт, добавил президент США.

Как писала "Страна", в Конгрессе потребовали у администрации США отчитаться о помощи Украине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский озвучил последствия для США в случае прекращения поддержки Украины. По его словам, если Украина проиграет, то Россия пойдет войной на страны НАТО, в Прибалтику, и США тогда придется отправлять своих солдат на войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

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