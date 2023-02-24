В четверг, 24 февраля, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине вторжения РФ, заявил, что если США прекратят поддержку Украины, то они "потеряют НАТО, потеряют лидерские позиции в мире".

Трансляция пресс-конференции проходит в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, если Украина проиграет, то Россия пойдет войной на страны НАТО, в Прибалтику, и США тогда придется отправлять своих солдат на войну.

Напомним, по данным Reuters, на днях администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре прошлого года призывал президента Украины Владимира Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

Тем временем сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения России, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2 млрд долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, беспилотники и снаряды.