Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине полномасштабного вторжения РФ, ушёл от конкретного ответа на вопрос, что он считает своей наибольшей ошибкой за время войны.

Президент сказал, что он, как и все люди, допускает ошибки, и что у него было много ошибок.

"Главное, чтобы я как президент не допускал фатальных ошибок, из-за которых мы потеряем страну", - резюмировал Зеленский.

Ранее на том же мероприятии он озвучил условие, при котором Украина сможет победить в войне уже в этом году.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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