Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 24 февраля, посетит Украину.

Об этом сообщает Bild.

Как отмечает немецкое издание, украинское правительство хотело, чтобы такой визит состоялся, поскольку подобный жест был бы важным на фоне предстоящих поставок танков Leopard в Украину и ожесточенных боев на Донбассе.

В Bild добавляют, что между Киевом и Берлином велись переговоры по теме возможного визита, но для Шольца, у которого на сегодня запланирован визит в Индию, такая поездка "была бы слишком спонтанной".

Стоит заметить, что Шольц с начала полномасштабной войны всего один раз посетил Украину. В июне 2022 года он приехал вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и экс-премьером Италии Марио Драги.

Также 9 февраля Владимир Зеленский в Париже встречался с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Президент выразил благодарность лидеру Франции за решение о предоставлении Украине легких танков, а канцлеру Германии – за передачу мощной системы ПВО IRIS-T.

Напомним, Шольц призывал страны, имеющие боевые танки западного образца, отправить их Украине.