На местных выборах в Берлине впервые за более чем 20 лет Христианско-демократический союз побеждает правящую Социал-демократическую партию Германии.

Об этом пишет ARD.

Берлину пришлось проводить повторные выборы после того, как Конституционный суд признал выборы 2021 года недействительными и обязал их повторить. Тогда были проблемы в избирательном процессе, в частности отсутствовали бюллетени.

По данным издания, на повторных выборах в Палату представителей партия главного кандидата Кая Вегнера набирает 27,8%.

По выводам экспертов, СДПГ стала одним из явных проигрышей выборов. Согласно прогнозу ARD, партия правящего мэра Франциски Гиффи набрала всего 18,7%. Таким образом, она побила свой отрицательный рекорд в 21,4% с 2021 года.

За второе место с СДПГ борются "зеленые" с результатом в 18,8%, что является уровнем 2021 года. Беттина Яраш баллотировалась в мэры, но, очевидно, была не слишком убедительной. Ее в качестве ответственного сенатора обвинили в повседневном транспортном хаосе в городе. Однако она также может получить шанс занять должность мэра, если "зеленые" опередят социал-демократов в соответствии с официальными результатами.

Левая партия, имея 12,1%, показывает еще более слабый результат, чем в 2021 году.

А радикальная партия AfD ("Альтернатива для Германии") немного повысила свой уровень, который сейчас составляет 9,0%.

Напомним, в прошлом году после попытки переворота в ФРГ призвали к полному запрету партии "Альтернатива для Германии".

По данным СМИ, планировавшие переворот в Германии правые экстремисты планировали убийство канцлера Олафа Шольца, а также министра иностранных дел Анналены Бербок.