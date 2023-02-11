Входящая в правящую коалицию "Свободная демократическая партия Германии" предложила сделать английский вторым официальным языком.

Об этом сообщил в интервью The Guardian представитель партии Йоханнес Фогель.

Осенью прошлого года правительственная коалиция представила собственный вариант грин-карты, призванный решить проблему нехватки квалифицированных работников. Немецкая Chancenkarte ("карта возможностей") упростит въезд в страну для иностранных специалистов, соответствующих ряду критериев.

"Квалифицированные работники, желающие приехать в Германию, должны иметь возможность успешно подать заявку на участие в нашей новой схеме грин-карт из-за рубежа, даже если они еще не говорят свободно по-немецки", - пояснил Фогель.

Он добавил, что в правительственных учреждениях, которые будут регистрировать иностранных специалистов после их приезда, должны быть анкеты на английском языке и англоговорящие сотрудники.

"Германия должна лучше конкурировать за мировые таланты. От этого зависит наше экономическое будущее. У нас есть конкурентный недостаток, потому что немецкий, увы, не является глобальным языком. По крайней мере, мы должны компенсировать это", - пояснил Фогель.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, как ФРГ смягчает трудовое законодательство и что это значит для украинцев.

Также мы писали, что в Украине рассматривают возможность включения польского языка в число предметов, по которым проводится внешнее независимое тестирование (ВНО). Этот вопрос обсудили во время совещания вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования.