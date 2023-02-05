Украинский комик Феликс Редька у себя на канале в YouTube выложил видео концерта во Львове, где у него возник конфликт со зрителями по теме языкового вопроса.

"Я приехал к вам из города Сумы - это на Востоке Украины. 30 км от "лучшей" страны, возле которой только можно жить. Как оказалось, слово "сум" (в переводе с украинского "печаль" - Ред.) в названии нашего города - это вот оттуда. Сегодня я во Львове. Каждый раз когда выступаю на Западе Украины начинаю концерт с того, что нравится вам или нет, но до 24 февраля большинство сумчан говорили на русском, сейчас ситуация меняется, люди украинизируются. Единственная просьба, не подгонять. Вы можете только представить насколько это тяжело бултыхаться в океане суржика, а в спину слышать: "Сколько еще должно упасть бомб, чтобы вы перестали ман@еть на русском". Хочется вот так к человеку подойти, посмотреть в глаза и сказать: "Четыре". У нас все по графику, еще четыре и мы завязываем", - говорит Редька.

После этого зрители в зале начали возмущаться, однако тот продолжил свое выступление.

"Так вы не дослушали, бл@дь, шутку. Это болезненный вопрос для Востока Украины и если вы заметили, я говорю с вами на украинском, и шутки шутил на украинском. Я не первый раз встречаю это на Галичине, что люди здесь постоянно с каким-то, бл@дь, надмением вы к нам относитесь, потому что вы не хотите даже понять, в каком контексте мы росли", - говорит Редька.

Дальше комик призвал терпимее и с пониманием относиться к друг другу.

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