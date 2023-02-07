В библиотеках Украины списали около 19 млн книг, среди них 11 млн – на русском языке.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, комментарий которой публикует сайт Рады.

По словам депутата, таким образом общественные библиотеки выполняли рекомендации Минкульта по списанию определенных типов книг.

В частности, речь идет о книгах, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины", посягательства на права и свободы человека, пропаганду насилия, совершение террористических актов, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и т.д.

Также списанию из библиотек подлежат книги подсанкционных российских издательств.

Есть и рекомендация списывать книги, авторы которых выступили с поддержкой войны против Украины.

Среди книг, подлежащих списанию, и некоторые украиноязычные книги советской эпохи.

"В целом соотношение книг на русском и украинском языках в наших библиотеках очень печальное. Сейчас речь идет о том, что скорее необходимо обновлять фонды и закупать книги на украинском языке", – сказала Кравчук.

Сейчас в публичных библиотеках Украины около 44% книг на русском языке, остальные на украинском языке или языках стран ЕС.

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