Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны, имеющие на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

"Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или поддерживая с точки зрения поставок и логистики", - заявил Шольц.

По словам канцлера, сегодня Германия предлагает лидерство в области безопасности. Также он отметил, что затягивание войны не приведет к прекращению военной помощи Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада будут наращивать помощь Украине в ближайшие ближайшие месяцы и недели.

Также сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, во время визита в Киев, сообщил, что Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине более 100 танков Leopard. Также он отметил, что Украина получит уже готовые к бою танки.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.