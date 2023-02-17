Нидерланды, Германия и Дания передадут Украине более 100 танков Leopard
Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине более 100 танков Leopard.
Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
"Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков Leopard, вместе с Германией и США - ЗРК Patriot, а также танки Leopard-2 с боезапасом..." — заявил Рютте.
Отвечая на вопросы журналистов о сроках поставки танков, Рютте отметил, что это произойдет "как можно быстрее". В то же время премьер Нидерландов добавил, что Украина получит уже готовые к бою танки.
Напомним, сегодня, 17 февраля, в Киев приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Последний раз Рютте приезжал в Киев в июле 2022 года.
Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине боеприпасы для немецких боевых танков Leopard 2 и помогут в обучении украинских военных. Амстердам предоставит 20 тысяч танковых боеприпасов. Такого запаса может хватить на более чем 470 боекомплектов для танка.
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