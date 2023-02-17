В пятницу, 17 февраля, в Киев приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

С утра Рютте возложил венок у Стены памяти, а дальше у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, пишет голландская газета NOS.

Последний раз Рютте приезжал в Киев в июле 2022 года.

По данным NOS.nl с Рютте приехала и министр внешней торговли этой страны Лисье Шрайнемахер.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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