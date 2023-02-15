Нидерланды передадут Украине боеприпасы для немецких боевых танков Leopard 2.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет De Telegraaf.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танки. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", - сказала Оллонгрен.

По ее словам, Амстердам предоставит 20 тысяч танковых боеприпасов. Такого запаса может хватить на более чем 470 боекомплектов для танка.

Кроме того, Нидерланды предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

"Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", - добавила Оллонгрен.

При этом она не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину.

"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться в Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет", - сказала глава Минобороны Нидерландов.

Ранее мы писали, что Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2. Появились сомнения по этому вопросу и у Финляндии.

Также "Страна" рассказывала, что недавно президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался передавать Украине снаряды для немецких танков, которые просил канцлер ФРГ Олаф Шольц.