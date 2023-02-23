Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно использовать поставляемое Киеву оружие для организации нападений на территорию России.

Об этом политик сказал в интервью телеканалу ZDF.

"Совершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда необходимо оставаться разумными, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию", — отметил глава правительства ФРГ.

По его словам, о том, что оружие не должно быть использовано для атак на Россию, было заранее оговорено, и стороны "согласились с тем, что этого не произойдет".

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заверял, что Украина не бьет по территории России, а западное оружие будет использовать только для деоккупации своей территории.

Между тем в России пригрозили жесткими мерами, если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь ее территории.