Шольц считает, что неразумно использовать западное оружие для ударов по России
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно использовать поставляемое Киеву оружие для организации нападений на территорию России.
Об этом политик сказал в интервью телеканалу ZDF.
"Совершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда необходимо оставаться разумными, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию", — отметил глава правительства ФРГ.
По его словам, о том, что оружие не должно быть использовано для атак на Россию, было заранее оговорено, и стороны "согласились с тем, что этого не произойдет".
Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заверял, что Украина не бьет по территории России, а западное оружие будет использовать только для деоккупации своей территории.
Между тем в России пригрозили жесткими мерами, если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь ее территории.