Украина не бьет по территории России, а западное оружие будет использовать только для деоккупации своей территории.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не бьет по территории РФ. Оружие, предоставленное союзниками, используется для защиты, деоккупации украинских территорий и уничтожения вражеских складов. Для эффективного контрнаступления ВСУ необходимы ракеты большей дальности и штурмовики", – написал Подоляк.

Напомним, что власти приграничных с Украиной регионов РФ регулярно обвиняют Украину в обстрелах.

Ранее министр обороны Алексей Резников пообещал, что Украина не станет бить ракетами большей дальности по территории России.

Зато секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть свое оружие, которое может уничтожать цели на территории РФ.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.