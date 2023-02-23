Украина может использовать дальнобойное оружие на поле боя прежде, чем будет объявлено о его передаче, чтобы застать российские войска врасплох.

Об этом пишет со ссылкой на военных аналитиков The New York Times.

Издание отмечает, что взрывы, прогремевшие в ночь на среду в Мариуполе, свидетельствует о том, что Украина, по-видимому, активизировала свои атаки на позиции в глубине удерживаемой Россией территории. Взрывы прогремели не только в Мариуполе, но и в других захваченных Россией частях Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины, сообщает NYT.

Количество ударов, их цели и воздействие на российские силы не были сразу известны, хотя Мариупольский горсовет заявил в среду утром, что один из взрывов уничтожил склад российских боеприпасов в центральном районе недалеко от аэропорта.

"Эти районы находятся за пределами известного радиуса действия ракетных комплексов HIMARS американского производства, которые есть на вооружении Украины. Сообщения о взрывах в глубоком тылу врага поступают не впервые, но они вызывают вопросы о том, как Киев мог атаковать российские позиции на таком расстоянии. В прошлом они использовали беспилотники, спецоператоров, работающих в тылу врага, и обширную сеть лояльных Киеву партизан", - пишет газета.

Генштаб Украины не сообщил подробностей о местах ударов.

Назначенный РФ "мэр" Мариуполя Олег Моргун заявил, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, атаковавших город ночью.

"Киев умоляет своих западных союзников предоставить оружие большей дальности для нанесения ударов по скоплениям российских войск, линиям снабжения, командным центрам и складам боеприпасов. В то время как украинские официальные лица выразили уверенность в том, что такое оружие скоро появится, военные аналитики говорят, что вполне вероятно, что оно будет использовано на поле боя, прежде чем будет объявлено, чтобы застать российские войска врасплох", - резюмирует NYT.

Напомним, у Зеленского выразили уверенность, что Украина получит дальнобойное оружие и штурмовую авиацию уже в этом году.

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