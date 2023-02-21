Настроения в Вашингтоне смещаются в сторону отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16, которые давно просит Киев.

Об этом заявил в Киеве глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол.

Его заявление приводит Reuters.

По словам Маккола, импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправки ракет большой дальности и истребителей, которых жаждет Киев.

Маккол заявил, что администрация Байдена и Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, "как быстро и какое оружие" отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

"Но я вижу нарастающий импульс к вводу артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", - сказал он.

Маккол был в Киеве в составе делегации Конгресса всего через день после того, как президент США Джо Байден во время неожиданного визита в город пообещал выделить 500 миллионов долларов на новую военную помощь.

Еще в начале февраля США отказались давать Украине ракеты ATACMS на 300 км.

Как писала пресса, это произошло по причине их нехватки.