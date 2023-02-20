В ближайшее время может состояться визит в Украину премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Во время поездки она может поднять вопрос о передаче Киеву истребителей.

Об этом сообщает la Repubblica.

Сообщается, что Рим может прислать пять военных истребителей Украине, однако при условии, что он не будет первым "в списке контрибуторов" из соображений политической целесообразности, и в то же время чтобы не создалось впечатление, что он вынужден следовать за волной союзников, возглавляемой Британией.

Италия не готова возглавить битву за отправку истребителей ВСУ из-за разнообразия взглядов в стране и сомнений, которые касаются продолжения конфликта.

Альтернативой поставкам, как отмечает издание, может стать отсутствие возражений для решения Британии передать Украине "несколько десятков Typhoon", однако для этого необходимо одобрение других европейских стран.

В то же время, если другие страны начнут первые поставки, Италия может присоединиться к ним. Маловероятно, что Рим согласится предоставить Eurofighter или F-35. Правительство Мелони предпочтет Amx, построенный консорциумом Италии и Бразилии, или Tornado.

Напомним, ни одна страна пока не пообещала Украине истребители.

При этом Италия и Франция вскоре объявят о передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сбивающих баллистические ракеты.