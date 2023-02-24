В пятницу, 24 февраля, Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную годовщине вторжения РФ в Украину.

Он сказал, что победа Украины будет уже в этом году, если все, включая западных партнёров, будут выполнять в полном объёме "домашнюю работу".

"Если все мы сделаем важную "домашнюю работу", свое задание, неизбежно нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть все - мотивация, друзья, дипломатия", - сказал он.

Он также ещё раз заявил, что любые переговоры с Россией могут быть только на основе "формулы мира" Украины, которая подразумевает вывод всех российских войск из Украины.

"Мы все равно дойдем к дипломатической фиксации конца войны, но для этого нужно выполнить все "пункты уважения", - сказал Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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