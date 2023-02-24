В Украину прибыли первые Леопард 2. Фото: wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в Украину первых танков Leopard 2 из Польши.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, передает "Укринформ".

"Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши", - сказал Владимир Зеленский.

Моравецкий, как пишет Polskieradio24, уточнил, что Варшава передала четыре танка. Премьер пообещал, что в скором времени Польша поставит Украине еще больше техники.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что сегодня Варшавой будет объявлено прибытие первых из 14 обещанных Польшей танков Leopard 2

Также глава Минобороны Польши заявил, что в Украину прибыли первые Leopard 2.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

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