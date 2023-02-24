Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в Украину первых танков Leopard 2 из Польши.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, передает "Укринформ".

"Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши", - сказал Владимир Зеленский.

Моравецкий, как пишет Polskieradio24, уточнил, что Варшава передала четыре танка. Премьер пообещал, что в скором времени Польша поставит Украине еще больше техники.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что сегодня Варшавой будет объявлено прибытие первых из 14 обещанных Польшей танков Leopard 2.

Также глава Минобороны Польши заявил, что в Украину прибыли первые Leopard 2.

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