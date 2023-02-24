Первые танки Leopard 2, которые, как сообщалось, Польша сегодня отправит, уже находятся в Украине.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет INTERIA Wydarzenia.

Это первые из 14 танков, которые отправятся в Украину. По данным издания, глава Министерства обороны Польши сообщил, что "в Украину прибыли первые танки Leopard 2".

Напомним, сегодня с визитом в Киев приехал премьер Польши. Он вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем почтил память павших за Украину возле Стены памяти в столице.

Также ранее президент Польши заявил о готовности отправить танки Leopard в Украину. Но он говорил, что у Варшавы есть "серьезные проблемы" с получением запчастей из Германии.

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