В пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, опубликовав соответствующие фото.

Польский премьер вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем почтил память павших за Украину возле Стены памяти вблизи Михайловского Златоверхого монастыря.

Напомним, перед этим визитом премьер-министр Польши Моравецкий приезжал Киев осенью прошлого года.

Также мы писали, что Моравецкий назвал проигрыш РФ в войне против Украины смыслом существования Польши.

Напомним, сегодня исполнился год со дня полномасштабного вторжения РФ. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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