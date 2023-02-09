Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал поражение России в войне против Украины смыслом существования Польши.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Мы считаем войну в Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия её выиграет, весь геополитический анализ может быть отброшен. Польша не выбрала своё место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечёт за собой это положение. Победа над Россией — это и польский, и европейский государственный смысл", - сказал Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Госдеп США заявил, что Запад решительно настроен помочь Украине добиться победы на поле боя.

Также мы писали, сколько западных самолетов нужно Украине для победы над Россией.

Между тем, Зеленский заявил, что Украина не имеет шансов победить, когда у нее есть десять БМП против сотен российских.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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