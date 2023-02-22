Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск.

Об этом сообщил МИД страны, пишет CNN.

Также сообщается, что Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши, заявил: Варшава поддерживает отправку истребителей в Киев, но еще предстоит пройти определенный путь для достижения консенсуса между странами НАТО.

"Точно так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы поддерживать украинцев все больше и больше. Самолеты очень полезны в украинской войне", — сказала Ясина.

"Но мы являемся членом НАТО, и мы хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", — добавил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько батальонов танков Leopard 1 и Leopard 2 будет в Украине.

Джо Байден заявлял, что США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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