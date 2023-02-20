Видео тренировки бойцов ВСУ на танках Leopard на полигоне в немецком Мюнстере опубликовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер, Германия! Снят сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", - написал Макеев в своем Facebook.

Напомним, о том, что обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard начнется в Германии на этой неделе писало издание Spiegel. Обучение будет проходить на полигоне в городе Мунстере (Нижняя Саксония). Военные будут изучать базовые навыки вождения танков и взаимодействие с БМП Marder. Курс продлится 6-8 недель, что считается сверхускоренным вариантом, поскольку танкистов обычно готовят несколько лет.

Мы также сообщали, что Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине более 100 танков Leopard.

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