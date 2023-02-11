Обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard начнется в Германии на следующей неделе.

Об этом пишет издание Spiegel.

Обучение будет проходить на полигоне в городе Мунстере (Нижняя Саксония). Военные будут изучать базовые навыки вождения танков и взаимодействие с БМП Marder.

Курс продлится 6-8 недель, что считается сверхускоренным вариантом, поскольку танкистов обычно готовят несколько лет, говорится в публикации.

Напомним, министерство обороны Германии официально подтвердило разрешение на передачу 178 танков "Leopard 1A5" Украине. А немецкий Бундесвер сообщает, что первые танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, на фоне подготовки РФ к новому наступлению Германия обеспокоена тем, что ее европейские союзники в ближайшее время не предоставят Украине достаточно боевых танков Leopard 2, чтобы создать два батальона.

Также "Страна" рассказывала, что в Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада безвозмездно передала Украине в рамках оказания военной помощи.