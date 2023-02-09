Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о поставках танка нового поколения Panther KF51 с дистанционным управлением и дроном-камикадзе.

О переговорах с Киевом рассказал CEO Rheinmetall Армин Паппергер газете Handelsblatt.

Если передачу танков одобрит немецкое правительство, то первые поставки могут начаться через 15-18 месяцев. Танк планируют производить в Германии или Венгрии.

Panther Kettenfahrzeug 51 - преемник танка Leopard 2. Он сделан на таком же шасси и весит 59 тонн.

Танк оснащен 130-миллиметровой пушкой, 12.7-мм пулемётом, а также дроном-камикадзе HERO 120 производства компании UVision.

Напомним, исполнительный директор компании Армин Паппергер заявил, что концерн Rheinmetall планирует поставить Украине первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году.

Ранее мы также писали, что Германия обеспокоена тем, что другие страны Европы не торопятся передавать Украине танки.

Кроме того, сообщалось, что правительство Германии подтвердило разрешение на передачу Украине 178 танков "Leopard 1A5". Бундесвер также сообщил, что первые танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.