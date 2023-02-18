Финляндия поставит Украине всего несколько танков Leopard.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в комментарии ARD Tagesthemen.

Сообщается, что после того, как канцлер Германии Олаф Шольц призвал к поставкам в Украину дополнительных боевых танков, президент Финляндии не захотел комментировать позицию своей страны.

"Финляндия – единственная страна с танками Leopard, не входящая в НАТО, и имеющая очень протяженную границу с Россией. Это означает, что наш вклад не может быть очень большим в количественном выражении", – сказал Ниинистё.

При этом президент Финляндии добавил, что не хочет говорить о том, что именно его страна поставит Украине.

"Мы не хотим, чтобы наш сосед читал, что у нас есть и чего у нас больше нет", – сказал Ниинистё.

Напомним, на днях премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в Хельсинки еще не приняли решение о передаче Украине танков Leopard. Она сказала, что ситуация в Финляндии "чуть-чуть отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией.

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