В Украине будет как минимум два батальона танков Leopard 2, а также, вероятно, шесть или семь батальонов, состоящих из Leopard 1 с боеприпасами.

Об этом заявил журналистам министр обороны Алексей Резников во время переговоров Владимира Зеленского с Джо Байденом.

"Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", – заявил Резников.

Между тем Байден в Киеве заверил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и более двух миллионов артиллерийских снарядов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Украине передадут лишь половину обещанного ранее батальона танков Leopard 2.

"Будет поставлена половина батальона Leopard 2A6 и один батальон A4. И к этому прибавятся до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5", – заявил Писториус.