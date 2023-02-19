К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков. Это лишь около четверти от общего количества танков, которые ей пообещали предоставить партнеры.

Об этом сообщает The Times.

Украина ожидает около 320 западных танков, поставки которых уже были анонсированы. Однако оценки показывают, что на линии фронта к апрелю будет лишь около 50 из них - по разным причинам. Такого количества танков недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в войне, заявляет британское издание.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выражал надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, хотя и сделал оговорку, что это будет нелегко.

Между тем президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страны НАТО намерены передать Украине танков в количестве, достаточном для формирования в ВСУ нескольких танковых бригад.

А американские журналисты писали, что танки "Абрамс" прибудут в Украину в конце этого года или даже в следующем 2024-м году. 31 танк М1А2 будут переданы не из военных запасов США, а заново закуплены. Причем они будут построены без брони из обедненного урана.