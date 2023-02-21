Украина может получить американские танки из запасов со складов США, а не в результате их производства, как ожидалось ранее.

Об этом сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью американскому еженедельнику Breaking Defense.

По его словам, все зависит от того, какую модификацию танка решат поставить. В частности, если это M1A2 - их придется закупать, а не извлекать из запасов.

"Abrams у нас есть в наличии. У нас есть разные версии Abrams, и я не знаю, какие конкретно версии в конце концов получит Украина", – добавил он.

Если танки передадут со складов, то они прибудут в Украину быстрее, чем если бы их производили.

Ранее США заявляли, что производство танков для Украины может растянуться на долгие месяцы.

Напомним, во время визита в Украину президент США Джо Байден заявил о том, что впереди "нас ждут трудные дни и годы".

Также Байден обещал, что США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подробно описал планы РФ и по пунктам описал, какое оружие необходимо Украине для их срыва.