МИД России вызвал американского посла Линн Трейси, которой выразили протест "в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима".

Об этом говорится в сообщении министерства РФ.

"Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Вашингтон "должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности".

Также российское ведомство "требует объяснений от США по поводу взрывах на газопроводах" (речь, вероятно, о расследовании журналиста Херша о том, что "Северный поток" взорвали американцы).

Как писала "Страна", Россия приостанавливает участие в договоре с США о контроле за ядерным оружием.

Также "Страна" писала, что в послании к Федеральному собранию Путин практически напрямую угрожал Западу.

Он прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину и дал понять, что противостояние РФ с Западом будет длительным.