Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве.

Об этом заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве", - сказал Прайс.

Он добавил, что Вашингтон считает важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, "особенно в период напряженности".

В середине сентября американские СМИ сообщили, что после Джона Салливана следующим послом США в России может стать Линн Трейси. Она карьерный дипломат, до назначения в Москву работала послом в Армении. Говорит по-русски, жила в России три года в конце восьмидесятых, потом была замом посла в Москве с 2014 по 2017 годы.

В конце сентября президент США Джо Байден официально предложил на пост нового посла США в России Линн Трейси. 21 декабря Сенат Конгресса утвердил Трейси на пост американского посла в России. Впервые в истории послом США в РФ стала женщина.