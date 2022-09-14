Она видела развал СССР и награждена за Пешавар. Журналисты узнали, кто может стать новым послом США в России
После Джона Салливана, который попрощался с Горбачевым и вернулся домой, следующим послом США в России может стать Линн Трейси, сообщает CNN.
Трейси - карьерный дипломат, сейчас работает послом в Армении. Говорит по-русски, была замом посла в Москве с 2014 по 2017 годы.
Трейси - ведущий специалист американского Госдепа по России, который считает пост посла в этой стране ключевым.
В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп её кандидатуру в качестве посла в Армении и в начале января того же года утвердил Сенат США.
Она возглавила одно из самых крупных посольств Америки в одной из самых маленьких стран мира.
Линн Трейси родилась в г. Барбертон (штат Огайо). Получила степень бакалавра советологии в Университете Джорджии в 1986 г., а также диплом юриста в Университете Акрона в 1994 г. С 1987-го по 1990-й жила в России, в Москве.
"Так что в молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия - тогда это был Советский Союз - становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!".
Поступила на дипломатическую службу в 1994 году, занималась в основном странами Центральной и Южной Азии.
- 1995−1997 гг. - командирована в Пешавар
- 1997−2000 гг. - работала в Бишкеке
- 2000−2001 гг. - работала в Управлении специального представителя в новых независимых государствах
- 2001−2002 гг. - в Вашингтоне она занимала должность референта по Грузии
- 2002−2003 гг. - работала в Кабуле
- 2003−2004 гг. - в Вашингтоне она занимала должность референта по Казахстану
- 2004 -2006 гг. - дипломатическое представительство в Астане
- 2006−2009 гг. - возглавляла консульство в Пешаваре
- 2010−2011 гг. - работала в качестве заместителя главы миссии в Ашхабаде
- Далее занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии в Управлении по делам Южной и Центральной Азии
- В 2014-17 годах работала заместителем посла США в России Джона Теффта - одного из проводников "цветных революций" в Грузии и Украине, где он также провел каденцию.
Получила награду госсекретаря "За героизм" (2009 г.) за службу в Пешаваре, а также награждена несколькими "Высшими почётными наградами".
28 февраля она посетила посольство Украины в Ереване, будучи в ранге посла в Армении. Там Трейси встретилась с временным поверенным в делах Украины в Армении Денисом Автановомым, "выразила поддержку Украине в дни неспровоцированного и неоправданного нападения России".