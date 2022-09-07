На прошлой неделе в Госдепе заявляли, что США намерены вскоре объявить кандидатуру нового посла в РФ.

Однако сейчас выяснилось, что Вашингтон пока не определился с кандидатом на должность нового посла в России.

В Белом доме сообщили, что это связано с тем, что должность посла в России расценивается как "ключевой дипломатический пост".

Как писала "Страна", посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и в воскресенье покинул Москву.

Также сообщалось, что Джон Салливан после отъезда из Москвы завершит не только свою каденцию, но и 40-летнюю карьеру на государственной службе.