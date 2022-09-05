Бывший американский посол в России Джон Салливан после отъезда из Москвы завершит не только свою каденцию, но и 40-летнюю карьеру на государственной службе, пишет New York Times.

Washington Post добавляет, что уход 62-летнего Салливана с поста главы миссии США был ожидаемым, поскольку послы в России обычно служат около 3 лет (Салливана послом в Россию отправил Трамп декабре 2019 года, вступил в должность только в феврале следующего года, а новый президент Байден попросил его продолжить работу - Ред.).

Салливан считается неоднозначной, но одной из ключевых фигур внешнеполитического ведомства США. Он занимал пост заместителя государственного секретаря Майкла Помпео при Дональде Трампе и почти месяц исполнял обязанности главы Государственного департамента, когда президент США уволил Рекса Тиллерсон и бывший глава ЦРУ Майк Помпео ожидал назначения.

В дипломаты попал из юристов. Салливан также работал в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли. Он племянник последнего посла США в Иране Уильяма Салливана.

До назначения в Россию он проработал в Госдепартаменте США только два года, но очень быстро продвинулся по службе.

В первой же Facebook-публикации на посту посла в России, он заявил, что рассчитывает на диалог с правительством России по вопросам безопасности, Арктике, денуклеаризации Корейского полуострова, Афганистану и исследованию космоса.

На первой же встрече с российскими журналистами заявил, что "уже много десятилетий считает себя большим поклонником советского и российского хоккея", а также признался, что Трамп поручил ему сделать "всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией".

Уже после вступления в должность, Салливан вдруг попал в черный список Трампа, куда вошли правительственные чиновники нелояльные к тогдашнему хозяину Белого дома.

Когда отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились, то Салливан заявил, что не покинет Россию до тех пор, пока его не попросят уехать официально.