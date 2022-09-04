Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и в воскресенье покинул Москву.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве.

О предстоящем завершении работы посла США в России и его отъезде ранее не сообщалось.

На посту посла США в России Салливан работал почти 3 года - с октября 2019. Вступая в должность, он сформулировать свою задачу - "сделать все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией".

Как сказано в сообщении на сайте посольства, после отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. Обязанности поверенного в делах США в Москве будет исполнять Элизабет Руд - как говорится в сообщении, "до прибытия преемника посла Салливана".

Последним, что сделал Салливан на этом посту - принял участие в церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, когда посол представлял Соединенные Штаты на траурных мероприятиях с первым президентом СССР в Москве.

Помимо этого, недавно мы писали, что главу Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева не пустили в США. Колокольцев и другие российские силовики собирались посетить США для участия в саммите глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

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