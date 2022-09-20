Президент США Джо Байден официально предложил на пост нового посла США в России Линн Трейси, которая сейчас возглавляет американскую дипмиссию в Армении.

Об идее назначить послом в Россию Линн Трейси после Джона Салливана, который попрощался с Горбачевым и вернулся домой, стало известно неделю назад.

Трейси - карьерный дипломат, сейчас работает послом в Армении. Говорит по-русски, жила в России три года в конце восьмидесятых, потом была замом посла в Москве с 2014 по 2017 годы.

"Так что в молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия - тогда это был Советский Союз - становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!".

Трейси - ведущий специалист американского Госдепа по России, который считает пост посла в этой стране ключевым.

"Она - лауреат премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом. Она знает русский язык", - приводится на сайте Белого дома характеристика госпожи Трейси.

В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп предложил её кандидатуру в качестве посла в Армении и в начале января того же года её утвердил Сенат США.

Она возглавила одно из самых крупных посольств Америки в одной из самых маленьких стран мира.

Линн Трейси родилась в г. Барбертон (штат Огайо). Получила степень бакалавра советологии в Университете Джорджии в 1986 г., а также диплом юриста в Университете Акрона в 1994 г. С 1987-го по 1990-й жила в России, в Москве.

Поступила на дипломатическую службу в 1994 году, занималась в основном странами Центральной и Южной Азии.

1995−1997 гг. - командирована в Пешавар

1997−2000 гг. - работала в Бишкеке

2000−2001 гг. - работала в Управлении специального представителя в новых независимых государствах

2001−2002 гг. - в Вашингтоне она занимала должность референта по Грузии

2002−2003 гг. - работала в Кабуле

2002−2003 гг. - работала в Кабуле 2003−2004 гг. - в Вашингтоне она занимала должность референта по Казахстану

2004 -2006 гг. - дипломатическое представительство в Астане

2006−2009 гг. - возглавляла консульство в Пешаваре

2010−2011 гг. - работала в качестве заместителя главы миссии в Ашхабаде

Далее занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии в Управлении по делам Южной и Центральной Азии

в 2014-17 годах работала заместителем посла США в России Джона Теффта - одного из проводников "цветных революций" в Грузии и Украине, где он также провел каденцию.

Получила награду госсекретаря "За героизм" (2009 г.) за службу в Пешаваре.

28 февраля она посетила посольство Украины в Ереване, будучи в ранге посла в Армении. Там Трейси встретилась с временным поверенным в делах Украины в Армении Денисом Автановомым, "выразила поддержку Украине в дни неспровоцированного и неоправданного нападения России".