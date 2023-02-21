Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США об СНВ - о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия).

Транслировалось выступление Путина в Ютубе.

Перед этим он обвинил НАТО в модернизации украинских беспилотников, которыми пытались нанести удары по ядерным объектам РФ: аэродромам в Саратове и Рязани.

"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - сказал Путин.

Взаимный осмотр ядерных объектов - часть договора СНВ, участие в котором приостановила Москва.

Также Путин сказал, что Россия будет настаивать на том, что к этому договору присоединились два члена НАТО со своим арсеналом ядерного оружия - Британия и Франция.

Путин уточнил, что РФ не выходит из соглашения, а только приостанавливает свое участие.

Напомним, Путин говорил и о якобы попытках Украины "получить ядерное оружие". Также он обвинил Запад в том, что он "упивается своим вероломством".

Также он прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину. Путин сказал, что при поставках Украине дальнобойных ракет РФ будет "дальше отодвигать угрозу от границ".