Россия намерена накопить ресурсы, перехватить инициативу и заморозить войну на неопределенное время.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

"Российская цель: накопив ресурсы, попытаться перехватить инициативу. И… заморозить войну на неопределенное время. Оставшись на оккупированных территориях и втянув нас в бесполезные информационные противостояния", - написал он.

Цель Украины, по совам Подоляка - "нанести несколько крупных тактических поражений, сломать оборону на оккупированных территориях и резко нарастить темп деоккупации".

Для этого Украине нужны поставки систем ПРО, снарядов тяжелых калибров, дальнобойных ракет, беспилотников, бронетехники и штурмовой авиации, пишет Подоляк.

Он по пунктам описал, что необходимо Украине:

Системы противоракетной обороны (ПРО). "Чтобы закрыть небо и сохранить гражданских и города. Защитить критическую инфраструктуру и транспортную логистику. Для этого требуются и истребители (те же F16), чтобы эффективно уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты", - заявил он.

Снаряды тяжелых калибров. 155 мм. Или 152/122 мм. Много. Снаряды "очень необходимы для ликвидирования огромного количества российских мобилизованных и для недопущения прямых контактных боевых столкновений".

Дальнобойные ракеты. 150 км и выше. Необходимы "для эффективной отработки мест скопления российских резервов, уничтожения больших тактических и стратегических складов, разрушения тыловой логистики".

Беспилотная авиация. Ударные, разведывательные, прочие дроны для контроля пространства, резкого повышения "точности уничтожения живой силы и техники".

Бронетехника. Тяжелые танки и бронетранспортеры. Необходимы "для взлома фортификационной обороны россиян на оккупированных территориях, максимально быстрого продвижения на больших траекториях".

Штурмовая авиация (вместе с фронтовыми мобильными элементами ПРО/ЗРК). Необходима "для эффективного прикрытия наступающих частей".

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

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