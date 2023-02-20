Для ускорения победы Украины над Россией украинским военным необходимо высокоточное дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украина передала своим западным партнерам список вооружений и военной техники. В нем указаны те позиции, которые в первую очередь необходимы Силам обороны Украины.

"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", - сказал он.

Он также напомнил, что часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В том числе в США, где овладевают системой Patriot.

"Вершина нашей мечты - это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители - это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed, - все, что является воздушными целями, кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден на пресс-конференции в Киеве заявил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов.

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