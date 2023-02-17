Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 17 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сказал, что нужно сделать все, чтобы агрессия РФ потерпела крах уже в этом году. По словам президента, это возможно, если Украина получит необходимое оружие. Заявил, что "уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет". Сообщил о визите премьера Нидерландов в Киев, который пообещал Украине больше оружия. Рассказал о своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, куда не пригласили Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнил Украину с Давидом, который убил пращой Голиафа. По его словам, "Россия-Голиаф падет в этом году". Затем он сказал, что Давид - не только Украина, а и весь Запад.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, США не хотят отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS по причине их нехватки.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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