Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнил Украину с Давидом, который убил пращой Голиафа.

По его словам, "Россия-Голиаф падет в этом году".

Затем он сказал, что Давид - не только Украина, а и весь Запад.

"Мы, объединённые Давиды этого мира, должны победить Путиных во всем мире", - сказал Зеленский.

Напомним, в Пентагоне не верят, что Украина сможет отвоевать Крым в ближайшем будущем.

При этом в прогнозе "теневого ЦРУ" на 2023 год говорится, что война затянется, ни одна из сторон не добьется существенных успехов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также называл "мечтой" заявление замминистра обороны Владимира Гаврилова, что война закончится весной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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