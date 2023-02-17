Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, экс-командира 93-й механизированной бригады Холодный яр, как и писала вчера "Страна".

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента.

Это произошло после того, как мэра Чернигова Владислава Атрошенко решением суда отстранили от должности.

Источник в Офисе президента сообщил подробности этого назначения.

"Было две линии по Чернигову. Первая кандидатура - Брижинский - это политика (предложение ОВА). Вторая - Москалев - безопасность (предложение готовил Генштаб). Учитывая указ, победила политика. Брижинский уволился из ВСУ осенью прошлого года. Перешел на работу в Черниговскую ОВА советником главы ОВА Чауса", - сказал источник.

Напомним, после запрета мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность сроком один год в городе назначили временного исполняющего полномочия городского главы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

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