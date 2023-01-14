Компания Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ", опубликовала выдержки из своего прогноза мировых событий на 2023 год.

Российское вторжение в Украину будет продолжаться, но ни одна из сторон не добьется территориальных приобретений, достаточных для значительного ухудшения позиции другой стороны на переговорах. Это обеспечит сохранение западных санкций в отношении России и сохранит давление на сырьевые цены в сторону их повышения. Отметим, что Stratfor еще в августе предрекал затяжную войну в Украине - без больших перспектив для Киева. Там допускалась потеря россиянами Херсона, но говорилось, что это не даст Украине крупного стратегического преимущества. Еврокомиссия сосредоточит политику на защите блока от энергетического кризиса и роста инфляции, а также на повышении автономии ЕС в таких областях, как технологии и сырье. Экономический рост Китая будет медленно восстанавливаться по мере того, как Пекин ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19. Но этот рост будет сдерживаться постоянным контролем со стороны регулирующих органов в технологическом секторе и усилиями по снижению закредитованности сектора недвижимости. Соединенные Штаты в одностороннем порядке, без поддержки союзников, наложат более серьезные ограничения на технологический сектор Китая. Это произойдет в рамках более широких усилий Вашингтона по противодействию растущему технологическому могуществу Пекина.

Ранее в украинской разведке рассказали о планах россиян в 2023-м году

Тем временем война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.