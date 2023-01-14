Война затянется, ни одна из сторон не добьется существенных успехов. Прогноз на 2023 год от "теневого ЦРУ"
Компания Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ", опубликовала выдержки из своего прогноза мировых событий на 2023 год.
- Российское вторжение в Украину будет продолжаться, но ни одна из сторон не добьется территориальных приобретений, достаточных для значительного ухудшения позиции другой стороны на переговорах. Это обеспечит сохранение западных санкций в отношении России и сохранит давление на сырьевые цены в сторону их повышения. Отметим, что Stratfor еще в августе предрекал затяжную войну в Украине - без больших перспектив для Киева. Там допускалась потеря россиянами Херсона, но говорилось, что это не даст Украине крупного стратегического преимущества.
- Еврокомиссия сосредоточит политику на защите блока от энергетического кризиса и роста инфляции, а также на повышении автономии ЕС в таких областях, как технологии и сырье.
- Экономический рост Китая будет медленно восстанавливаться по мере того, как Пекин ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19. Но этот рост будет сдерживаться постоянным контролем со стороны регулирующих органов в технологическом секторе и усилиями по снижению закредитованности сектора недвижимости.
- Соединенные Штаты в одностороннем порядке, без поддержки союзников, наложат более серьезные ограничения на технологический сектор Китая. Это произойдет в рамках более широких усилий Вашингтона по противодействию растущему технологическому могуществу Пекина.
Ранее в украинской разведке рассказали о планах россиян в 2023-м году
Тем временем война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.
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