Американский сенатор Ангус Кинг, побывавший на прошлой неделе с визитом в Киеве, заявил, что ситуация на востоке Украины представляет собой "по сути окопную войну".

Об этом заявил Ангус Кинг в эфире программы "Face the Nation" на CBS, пишет Politico.

"Это почти Первая мировая война. Это ужасно", - сказал Кинг менее чем через день после возвращения из поездки в украинскую столицу.

По словам Кинга, последний пакет помощи от Белого дома, включающий бронетехнику, призван решить эту проблему.

Ранее в Минобороны оценили ситуацию на востоке Украины.

Также сообщалось, что в США не ждут победы Украины на востоке в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.