Ермак предупредил американских сенаторов о концентрации российских войск для наступления. Видео
Россия концентрирует группировку для проведения наступательных действий.
Об этом заявил в пятницу, 6 января, глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге с участием американских сенаторов Джека Рида и Ангуса Кинга, прибывших в Киев.
Также на брифинге обсуждались вопросы о потребностях ВСУ в обеспечении военной техникой и боеприпасами и защиты украинской критической инфраструктуры.
Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Бахмут, Соледар и Запорожье.
Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.