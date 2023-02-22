Испания направит шесть своих танков Leopard-2 немецкого производства для поддержки Украины в войне против России и готова увеличить поставки.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью AFP.

В настоящее время шесть танков находятся в ремонте, и Испания может отправить в Украину больше танков Leopard-2, "если это будет необходимо" и если "об этом попросят наши союзники", сказала она в парламенте.

У Испании есть 108 танков Leopard 2A4, которые являются стандартной моделью для многих европейских стран и на которых украинские танкисты могут проходить стандартную подготовку. Около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Ранее глава Минобороны Испании заявила, что Швейцария блокирует поставки Украине боеприпасов своего производства.

Также "Страна" писала, что в декабре Испания передала Украине системы ПВО Hawk и заявила, что возьмет на обучение ещё больше украинских военных.

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Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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