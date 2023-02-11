Испания потратила 258 миллионов евро на поезда, которые оказались слишком велики, чтобы проходить через туннели ее железнодорожной сети.

Об этом сообщает "Евроньюс"

31 пригородный поезд был заказан национальной сетью железных дорог Renfe в 2020 году. Они должны были заменить стареющий парк в северных автономных регионах Астурия и Кантабрия.

Первоначально их планировали пустить к концу 2024 года, но необходимое обновление теперь, вероятно, будет отложено как минимум до 2026 года.

Как выяснилось, производитель составов, баскский концерн CAF, сообщил об ошибке еще в марте 2021 года.

Сейчас в ситуации разбираются представители оператора Renfe, управляющей железнодорожной инфраструктурой компании Adif, производителя транспортных средств CAF и Государственного агентства по безопасности на железнодорожном транспорте (AESF). В Renfe уже заявили, что давали CAF измерения на основе спецификаций инфраструктуры, предоставленных Adif.

Железнодорожная сеть региона, построенная в ХІХ веке и пересекающая горный ландшафт, имеет разные размеры туннелей, которые к тому же не соответствуют стандартным современным размерам.

В связи с этой историей уже уволены два высокопоставленных чиновника: менеджер подвижного состава Renfe и руководитель отдела инспекции и путевых технологий Adif.

Министр транспорта Испании Ракель Санчес заявила, что только недавно узнала об этой проблеме, и начала внутреннюю проверку, чтобы выяснить, почему она не поднималась ранее.

А генеральный секретарь Испании по инфраструктуре Ксавье Флорес признал, что ему стало известно об этой проблеме несколько месяцев назад.

Поезда все еще находились на стадии проектирования и не были произведены. Однако на их разработку уже потрачены миллионы и много времени, а трудоемкий процесс придется повторить, что задержит их строительство.

Теперь их будут производить с использованием размеров поезда, который уже курсирует по дорогам, чтобы убедиться, что они проходят через туннели.

К слову, аналогичную ошибку допустила Франция в 2014 году. Тогда французский железнодорожный оператор SNCF заказал 2000 региональных поездов, которые были слишком широки для платформ сети. В том случае поезда уже были изготовлены, и платформы пришлось перестраивать с большими затратами.

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