В пятницу, 24 февраля, Польша отправит в Украину первые боевые танки Leopard 2 из обещанных 14 машин.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, премьер Польши Матеуш Моравецкий объявит о передаче танков во время своего сегодняшнего визита в Киев.

Ранее сообщалось, что Испания передаст Украине до десяти танков Leopard 2 после обучения военных.

Также мы писали, что в Финляндии рассказали, сколько танков Leopard 2 передадут Украине.

Кроме того, сообщалось, сколько батальонов танков Leopard 1 и Leopard 2 будет в Украине. Министр обороны Алексей Резников во время переговоров Владимира Зеленского с Джо Байденом сказал, что в стране будет как минимум два батальона танков Leopard 2, а также, вероятно, шесть или семь батальонов, состоящих из Leopard 1 с боеприпасами.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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